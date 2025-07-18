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Питерец.ру » Экономика » Петербург в топ-5 по кредиткам

Петербург в топ-5 по кредиткам

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Санкт-Петербург стал одним из лидеров по выданным кредитным картам 

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге наблюдается высокий спрос на кредитные карты. Хотя объем их выдачи снизился на 1,8%, количество кредиток в Северной столице все равно остается высоким. По данным на 2025 год, город вошел в топ-5 регионов по этому показателю, заняв 4 место в рейтинге. Лидерами же оказались Москва, Московская область и Краснодарский край.

Эксперты отмечают, что большое число карт связано с развитием финансовой инфраструктуры и повышением уровня доходов населения. За последние годы в Санкт-Петербурге активно внедряются современные банковские технологии, что способствует росту доверия к финансовым институтам. Жители города все чаще используют кредитные карты для повседневных покупок и крупных трат.

Аналитики прогнозируют, что тенденция к увеличению числа выданных кредитных карт сохранится и в будущем, что свидетельствует о стабильном экономическом развитии региона.

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