Банки Петербурга сократили выдачу кредитных карт

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге наблюдается сокращение выдачи кредитных карт. По имеющимся данным, за последний год этот показатель уменьшился почти на треть.

Специалисты связывают такую тенденцию с повышением ключевой ставки Центробанка, которое привело к росту процентных ставок по кредитам. В результате банки стали более тщательно подходить к отбору клиентов, выдавая карты только тем, кто соответствует строгим требованиям.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация на рынке кредитных карт может стабилизироваться. Однако, по их мнению, в целом спрос на этот продукт будет оставаться на невысоком уровне из-за экономической неопределенности и снижения покупательной способности населения.