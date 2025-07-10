Аэропорт Петербурга понес многомиллионные убытки

«Питерец.ру» отмечает, что с 4 по 7 июля в силу объективных причин были отменены многочисленные авиарейсы, что привело к значительным финансовым потерям для аэропорта «Пулково». По предварительным данным, убытки составляют более 50 млн. руб.

Аэропорту пришлось столкнуться с рядом трудностей, включая организационные и технические проблемы, которые повлияли на расписание полетов. В итоге было отменено 172 рейса. Естественно, это привело к снижению доходов. При этом наибольшие расходы понесли авиакомпании, которым пришлось оплачивать расходы по размещению и питанию пассажиров.

Напоминаем, что коллапс произошел по причине атаки украинских беспилотников. В такой ситуации Петербурге были усилены меры безопасности, что повлекло за собой и массовую отмену рейсов.