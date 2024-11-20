Рынок недвижимости СПб продолжает корректироваться

«Питерец.ру» отмечает, что рынок недвижимости реагирует на те изменения, которые возникли в последнее время. Рост ключевой ставки ЦБ РФ, отмена льготной программы ипотеки – все это привело к изменению цен на недвижимость.

Причем это наблюдается в сегментах первичной и вторичной недвижимости. Так, в СПб уже второй месяц подряд прослеживается тенденция, когда разница между средней ценой квартир в новостройках и на вторичке продолжает сокращаться. Если в сентябре текущего года она составляла 20%, то в октябре снизилось до 18%.

При этом похожая картина наблюдается по всей стране. Стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынке недвижимости сокращается или остается на прежнем уровне.

Аналитики объясняют эту ситуацию тем, что рынок приспосабливается к новым условиям. При этом ждать какого-то резкого колебания стоимости не придется, причем в обоих сегментах.



