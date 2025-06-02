СПб стал лидером по количеству проданных элитных квартир с террасами

«Питерец.ру» отмечает, что для рынка элитной недвижимости СПб характерен возросший интерес к квартирам с террасами. Покупатели выбирают такие объекты для комфортного отдыха на свежем воздухе.

По последним данным, СПб обогнал Москву по числу проданных элитных квартир с террасами. Это свидетельствует о растущем интересе к недвижимости такого типа в Северной столице.

Эксперты отмечают, что квартиры данного типа становятся все более популярными среди покупателей элитной недвижимости. Жители и гости Петербурга все чаще выбирают жилье с террасами из-за их привлекательности и возможности насладиться живописными видами. Этот тренд может стать новым стандартом для рынка элитной недвижимости в СПб.