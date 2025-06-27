Закрытие станции метро обернется проблемами для бизнеса

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге обсуждается вопрос о закрытии ст. метро «Парк Победы». Это может негативно сказаться на местном бизнесе, особенно на предприятиях, расположенных вблизи станции.

Представители малого и среднего бизнеса выражают обеспокоенность возможными потерями из-за уменьшения пассажиропотока. Среди них — кафе, рестораны, магазины и другие коммерческие объекты. Предприниматели считают, что закрытие станции может привести к снижению доходов и даже к прекращению деятельности ряда предприятий.

Власти города рассматривают различные варианты решения проблемы. Однако пока неясно, какие меры будут приняты. Бизнесмены призывают учесть их интересы при принятии окончательного решения. Ситуация требует внимательного подхода, так как она может иметь серьезные последствия для экономики района.