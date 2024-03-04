В Петербурге девушка попала в реанимацию после падения на станции метро «Ладожская»

Сегодня ночью, 4 марта к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения, куда 3 марта около 19 часов 00 минут с платформы станции метро «Ладожская» была доставлена 16-летняя девушка.

У пострадавшей медикт диагностировали многочисленные переломы и травмы, в тяжелом состоянии её поместили в отделение реанимации.

По предварительной информации, девушка упала при выходе из вагона метро на станции метро. «Ладожская».

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.