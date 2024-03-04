Сегодня ночью, 4 марта к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения, куда 3 марта около 19 часов 00 минут с платформы станции метро «Ладожская» была доставлена 16-летняя девушка.
У пострадавшей медикт диагностировали многочисленные переломы и травмы, в тяжелом состоянии её поместили в отделение реанимации.
По предварительной информации, девушка упала при выходе из вагона метро на станции метро. «Ладожская».
По факту произошедшего полицейские проводят проверку.
В Петербурге девушка попала в реанимацию после падения на станции метро «Ладожская»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские поводят проверку по факту получения травмы несовершеннолетней в метро
Сегодня ночью, 4 марта к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила телефонограмма из медицинского учреждения, куда 3 марта около 19 часов 00 минут с платформы станции метро «Ладожская» была доставлена 16-летняя девушка.
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