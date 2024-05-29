Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»

С 1 июня 2024 года на капитальный ремонт закроются сразу две станции «синей» ветки метро: «Фрунзенская» и «Удельная». На период закрытия станций будут усилены ближайшие маршруты электротранспорта. В районе метро «Фрунзенская» усилят троллейбусные маршруты №№15 и 17, в районе метро «Удельная» - трамвайные маршруты №№ 20 и 21.

Во время закрытия станции метро «Фрунзенская» пассажиров прилегающих к станции районов будут обслуживать два усиленных троллейбусных маршрута:

Троллейбус №15: от конечной станции «Сызранская улица» до конечной станции «Тульская улица». Свяжет пассажиров закрытой «Фрунзенской» с соседними станциями «синей» ветки метро: «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Кроме того, он довезет пассажиров и до станций других веток: «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская» и «Владимирская».

Троллейбус №17: от конечной станции «Казанский собор» до конечной станции «Улица Костюшко». Соединяет район «Фрунзенской» со станциями метро «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Помимо этого, пассажиры троллейбуса №17 смогут доехать до станций «Пушкинская», «Звенигородская», «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая», «Адмиралтейская» и «Невский проспект».

Во время закрытия станции метро «Удельная» пассажиров прилегающих к станции районов будут обслуживать два усиленных трамвайных маршрута:

Трамвай №20: от конечной станции «Проспект Культуры» до конечной станции «Площадь Ленина». Довезет пассажиров до станций метро «Озерки», «Лесная», «Выборгская» и «Площадь Ленина».

Трамвай №21: от конечной станции «Придорожная аллея» до конечной станции «Приморский проспект». Обеспечивает транспортную связь из района закрытой «Удельной» со станциями метро «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Черная речка».

Всего же пассажиров в районе «Удельной» будет обслуживать 3 трамвайных маршрута - №№ 9, 20 и 21.