ента новостей

15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
15:37
В Пикалево поймали двоих подозреваемых в грабеже
15:24
В Ленобласти задержали налетчика на продмаг в Никольском
15:18
В деревне Коростель драка закончилась поножовщиной
14:55
В Ивангороде мужчина зарезал свою мать
14:43
Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»
14:38
Закрытие трамвайного движения по мосту Александра Невского
14:36
В Петербурге поймали студентов, напавших на прохожего на улице Десантников
14:27
В Ленобласти ликвидировали подпольное алкопроизводство в гаражах
14:18
В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение
13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
11:10
В правительстве опровергли планы по блокировке YouTube в России
10:54
Изменившийся климат приводит к потерям
10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
09:53
Штрафуют велосипедистов и самокатчиков
09:44
«Цифровая Россия» запускает масштабную программу цифровой грамотности
09:36
В Петербурге прошла акция "Привет, это я!" в поддержку людей, живущих с рассеянным склерозом
09:32
Из Петербурга отправился груз помощи для десантников под Херсоном
01:16
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга продлил контракт с Владиславом Бабкевичем, а двумя новичками клуба стали Игорь Тисевич и кубинец Марлон Янт
00:43
Никита Зайцев и Сергей Андронов – новички СКА
21:43
На проспекте Просвещения молодой человек на электросамокате сбил 5-летнего мальчика и скрылся
16:47
Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год
14:32
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве под видом магии
14:13
В центре Петербурга поймали подозреваемого в грабеже
14:06
На улице Репищева неизвестный стрелял из «травмата» в драке
14:00
На проспекте Солидарности неизвестные напали на с ножом на 16-летнего подростка
13:49
В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей
13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
12:51
На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»

Работа электротранспорта при закрытии станций метро «Фрунзенской» и «Удельной»

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
С 1 июня 2024 года на капитальный ремонт закроются сразу две станции «синей» ветки метро

С 1 июня 2024 года на капитальный ремонт закроются сразу две станции «синей» ветки метро: «Фрунзенская» и «Удельная». На период закрытия станций будут усилены ближайшие маршруты электротранспорта.  В районе метро «Фрунзенская» усилят троллейбусные маршруты №№15 и 17, в районе метро «Удельная» - трамвайные маршруты №№ 20 и 21.

Во время закрытия станции метро «Фрунзенская» пассажиров прилегающих к станции районов будут обслуживать два усиленных троллейбусных маршрута:

Троллейбус №15: от конечной станции «Сызранская улица» до конечной станции «Тульская улица». Свяжет пассажиров закрытой «Фрунзенской» с соседними станциями «синей» ветки метро: «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Кроме того, он довезет пассажиров и до станций других веток: «Пушкинская», «Звенигородская», «Достоевская» и «Владимирская».

Троллейбус №17: от конечной станции «Казанский собор» до конечной станции «Улица Костюшко».  Соединяет район «Фрунзенской» со станциями метро «Технологической институт», «Московские ворота» и «Электросила». Помимо этого, пассажиры троллейбуса №17 смогут доехать до станций «Пушкинская», «Звенигородская», «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая», «Адмиралтейская» и «Невский проспект».

Во время закрытия станции метро «Удельная» пассажиров прилегающих к станции районов будут обслуживать два усиленных трамвайных маршрута:

Трамвай №20: от конечной станции «Проспект Культуры» до конечной станции «Площадь Ленина». Довезет пассажиров до станций метро «Озерки», «Лесная», «Выборгская» и «Площадь Ленина».

Трамвай №21: от конечной станции «Придорожная аллея» до конечной станции «Приморский проспект». Обеспечивает транспортную связь из района закрытой «Удельной» со станциями метро «Проспект Просвещения», «Озерки» и «Черная речка».

Всего же пассажиров в районе «Удельной» будет обслуживать 3 трамвайных маршрута - №№ 9, 20 и 21.

Источник: Горэлектротранс
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2024, 15:01
Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт
16-06-2023, 13:33
В связи с закрытием станции метро «Пионерская» запускаются два новых маршрута
15-12-2017, 11:22
В Калининском районе поменяются троллейбусные маршруты
30-03-2023, 15:23
С 1 и с 3 апреля вносятся изменения в автобусные маршруты №№ 90, 232, 252, 375, 375А, 377
16-04-2013, 17:54
Вестибюли некоторых станций метро изменят режим работы
17-07-2013, 11:26
Через 7 лет в Петербурге будет на двенадцать станций метро больше

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 15:47
На КАД «Мазда» влетела в стоящий «Лада Ларгус», оба водителя в больнице
0
56
Сегодня, 13:02
На КАД перед съездом на Кронштадт грузовик врезался в бетонное ограждение
0
63
Сегодня, 12:26
В Ленобласти в лобовом ДТП погиб мотоциклист
0
77
Сегодня, 10:33
На КАД перед съездом на Кронштадт перевернулся грузовик
Наверх