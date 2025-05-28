«Мираторг» закрывает магазин

«Питерец.ру» сообщает, что сеть «Мираторг» приняла решение закрыть свою точку в «Доме у Красного моста». Это место, которое ранее занимали такие сети, как Prisma и Land. Торговля там не оправдала ожиданий компании.

Магазин открылся около года назад, но уже в мае посетителей уведомили о скором закрытии, предлагая товары со скидкой 40%. На данный момент нет точной даты закрытия супермаркета, но это решение уже вызвало интерес среди горожан.

Михаил Лачугин, эксперт по продвижению продовольственных товаров, считает, что выбор места был неудачным. Он подчеркнул, что такие магазины должны располагаться в местах с высокой проходимостью, включая спальные районы. Теперь у «Мираторга» в СПб осталась только одна точка – магазин в пер. Басковом.