В СПб появится «Гуд Лакк»

Товары «Икеа» пользуются огромной популярностью среди российских граждан, поэтому уход компании с нашего рынка многие восприняли с огорчением. Однако продажей аналогичной продукции стала заниматься сеть «Гудд Лак». Она работает со многими производителями – в том числе с теми, кто ранее сотрудничал с «Икеа».

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году в СПб откроется магазин «Гудд Лак», а также появится склад для быстрой доставки товаров сети. В 2025 году компания намерена открыть 3 магазина в Северной столице.

Также «Гудд Лак» планирует открыть 30 магазинов сети по стране. Так что у жителей России останется возможность для приобретения аналогов «Икеа». Это можно будет делать как через интернет, так и через розничные магазины сети.