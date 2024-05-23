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Питерец.ру » Экономика » В СПб появится «Гуд Лакк»

В СПб появится «Гуд Лакк»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pravilamag.ru
В городе на Неве появится магазин, заменивший IKEA

Товары «Икеа» пользуются огромной популярностью среди российских граждан, поэтому уход компании с нашего рынка многие восприняли с огорчением. Однако продажей аналогичной продукции стала заниматься сеть «Гудд Лак». Она работает со многими производителями – в том числе с теми, кто ранее сотрудничал с «Икеа».

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году в СПб откроется магазин «Гудд Лак», а также появится склад для быстрой доставки товаров сети. В 2025 году компания намерена открыть 3 магазина в Северной столице.

Также «Гудд Лак» планирует открыть 30 магазинов сети по стране. Так что у жителей России останется возможность для приобретения аналогов «Икеа». Это можно будет делать как через интернет, так и через розничные магазины сети.

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