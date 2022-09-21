Появятся новые магазины

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появится новая сеть магазинов. Речь идет о сети «Доброцен», которая работает на Урале. Эти дискаунтеры должны будут появиться и в Петербурге.

Магазины ориентированы на товары с низкими ценами. Там широкий ассортимент продукции. Естественно, что такие торговые зоны будут пользоваться спросом. В настоящий момент ведется поиск территорий для этих магазинов.

Еще в Петербурге ожидается появление сети «ГОСТ». Это магазины, ориентированные на продажу российских товаров. Реализация данной идеи запланирована на 2023 год. Скорее всего, в тот же период откроется сеть «Доброцен».

Открытие новых торговых объектов периодически происходит. Это обычное явление для Петербурга. Город хочет получить более выгодные для себя магазины.