Правительство борется с теневой занятостью: новые инициативы

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство РФ подготовило комплекс мер, направленных на сокращение теневой занятости. В условиях необходимости развития экономики и повышения ее эффективности государство уделяет особое внимание борьбе с неформальной занятостью. Новые инициативы направлены на вывод трудовых отношений из тени и увеличение налоговых поступлений.

Среди планируемых мер – ужесточение контроля за исполнением трудового законодательства, оптимизация процесса регистрации бизнеса и создание условий для легализации трудовых отношений. Также будут разработаны механизмы стимулирования работодателей к официальному трудоустройству сотрудников.

Ожидается, что реализация комплекса мер позволит сократить масштабы теневой занятости, повысить уровень социальной защищенности граждан и создать дополнительные условия для экономического роста.