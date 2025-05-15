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Питерец.ру » Экономика » Правительство борется с теневой занятостью: новые инициативы

Правительство борется с теневой занятостью: новые инициативы

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
iz.ru
Правительство России разрабатывает меры по борьбе с теневой занятостью, ожидается сокращение неформальной занятости и повышение налоговых поступлений

«Питерец.ру» сообщает, что Правительство РФ подготовило комплекс мер, направленных на сокращение теневой занятости. В условиях необходимости развития экономики и повышения ее эффективности государство уделяет особое внимание борьбе с неформальной занятостью. Новые инициативы направлены на вывод трудовых отношений из тени и увеличение налоговых поступлений.

Среди планируемых мер – ужесточение контроля за исполнением трудового законодательства, оптимизация процесса регистрации бизнеса и создание условий для легализации трудовых отношений. Также будут разработаны механизмы стимулирования работодателей к официальному трудоустройству сотрудников.

Ожидается, что реализация комплекса мер позволит сократить масштабы теневой занятости, повысить уровень социальной защищенности граждан и создать дополнительные условия для экономического роста.

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