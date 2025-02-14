Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством

Правительство России одобрило законопроект по борьбе с кибермошенничеством. В скором времени он будет внесен в Госдуму.

Среди новых инициатив – создание платформы противодействия кибермошенничеству. Новая информсистема позволит обеспечить онлайн-взаимодействие госорганов, банков, микрофинансовых организаций, операторов связи, цифровых платформ для того, чтобы оперативно предупреждать киберпреступления.

Кроме того, предлагается установить запрет на общение сотрудников госучреждений, банков и операторов связи в иностранных мессенджерах и ввести обязательную маркировку звонков от организаций.

«Все звонки от организаций, как с мобильных, так и с городских номеров, должны будут маркироваться. К номеру телефона будет добавляться пометка, обозначающая тип звонка, например: «банк», «полезные услуги» и т.д. Это даст людям возможность заранее идентифицировать потенциальные мошеннические звонки и не отвечать на них», – пояснили в Минцифры России.

Помимо этого, граждане смогут отказаться от рекламных и спам-звонков, а также установить самозапрет на оформление сим-карт, что позволит исключить вероятность оформления «серых» сим-карт на пользователей.

Темпы мошенничества в России не стихают, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В 2024 году ущерб от действий мошенников в России превысил 170 млрд рублей. Только официально было зарегистрировано свыше 359 тысяч преступлений, но реальное значение успешных атак, конечно, гораздо выше», – отметил депутат.

По его словам, государство вынуждено жестко, но при этом гибко реагировать на действия злоумышленников:

«Успех мошенников объясняется их адаптивностью – они гибко и оперативно реагируют на введение любых ограничений, постоянно придумывая новые сценарии атак. Государство и бизнес должны действовать так же. Решение проблемы напрямую зависит от эффективности кооперации банков, операторов связи, правоохранительных органов власти и профильных регуляторов. Предложенный законопроект направлен именно на это. Например, запуск единой платформы противодействия кибермошенникам позволит сократить срок блокировки вредоносного контента до 4 часов. Инициативы кабмина носят комплексный характер и направлены на борьбу как с телефонными, так и с сетевыми мошенниками», – отметил депутат.

Но успешная реализация предложенных норм будет зависеть от эффективного внедрения в том числе технических решений, добавил Немкин.