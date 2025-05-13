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Питерец.ру » Экономика » Петербургская шоколадная фабрика получила награду на международной выставке в Эр-Рияде

Петербургская шоколадная фабрика получила награду на международной выставке в Эр-Рияде

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Петербургское предприятие получило награду на международной выставке пищевой промышленности в Эр-Рияде

В рамках Третьей международной выставки Saudi Food Show 2025, развернувшейся в Эр-Рияде, петербургская шоколадная фабрика "Счастье" была удостоена награды Saudi Food Excellence Awards за лучшую инновационную упаковку.

Особое внимание жюри привлек нестандартный дизайн упаковочных решений для конфет этой фабрики.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что товарооборот продовольственных товаров между Санкт-Петербургом и Саудовской Аравией увеличился в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Участие города в выставке имеет стратегическое значение для дальнейшего развития торгово-экономических отношений с партнерами из королевства. Полученная награда свидетельствует о международном признании высокого уровня качества петербургской продукции и её конкурентоспособности на мировом рынке.

На выставке Санкт-Петербург представлен объединенным стендом компаний-экспортеров, демонстрирующим продукцию девяти предприятий. Представители делегации города проводят переговоры с международными партнерами, закупщиками из торговых сетей и дистрибьюторами с целью заключения новых долгосрочных соглашений, развития взаимовыгодного сотрудничества и расширения возможностей для продвижения продукции на одном из наиболее перспективных рынков Ближнего Востока.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одним из наиболее динамичных секторов экономики Санкт-Петербурга. В городе функционируют более 70 крупных и средних предприятий, свыше 100 малых производств, а также более 1500 микропредприятий, специализирующихся на производстве продуктов питания и напитков.

Источник: Администрация Петербурга
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