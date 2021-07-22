Разработка лендингов и их продвижение с R-брокер

Сложно продвигать бизнес, не имея собственного сайта. Его разработка требует определенных знаний и практических навыков, поэтому лучше ее доверить специалистам компании R-брокер. На ее официальном сайте https://r-broker.ru/audit/ можно подробнее ознакомиться с предлагаемым сервисом и заказать звонок для получения консультации и оформления заказа на услугу.

Сервис компании

Компания специализируется на разработке продающих лендингов. Ее специалисты помогут с продвижением одностраничника. Они запустят таргетированную рекламу, оформят подписку на Яндекс и проведут аудит. Для эффективности рекламной кампании они могут подключить программу умного управления с ориентацией на технологию GOODKE. Подключенная аналитика позволит круглосуточно анализировать рекламные показатели и оперативно реагировать на изменения в конкурентной среде. Результаты от рекламной кампании генерируются в интерактивном онлайн-отчете. Их также можно мониторить в журнале событий. В своей работе специалисты используют инструменты автоматизации рекламы и различные сервисы конкурентного мониторинга.

Предложения для рекламодателей

Владельцам интернет-площадок в компании можно оформить комплексные услуги. При этом запуск проекта осуществляется в срок до 5 дней. В нем учитываются ключевые показатели эффективности.

Комплексная услуга для рекламодателей оказывается по схеме:

анализ тематики проекта;

определение инструментов и площадки, которые оптимальны в конкретном случае для привлечения целевой аудитории;

разработка стратегии и составление комплексного медиаплана;

настройка аналитики;

подключение сервиса интерактивной отчетности по каждому этапу рекламной кампании;

повышение показателей эффективности за счет своевременного реагирования на настроение целевой аудитории.

Выводы

При серьезном отношении к своему бизнесу, его организатору следует задуматься о запуске интернет-проекта, который выполнит роль дополнительного рекламного инструмента и будет способствовать продвижению. Чтобы реальные результаты соответствовали ожидаемому эффекту, следует заказывать разработку лендинга у профессионалов, которые также помогут решить вопрос с выбором стратегии рекламной кампании, ее запуском и с оценкой эффективности. При этом специалисты помогут снизить стоимость привлеченного клиента и обеспечат рост рентабельности инвестиций в рекламу.