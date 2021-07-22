Разработка лендингов и их продвижение с R-брокер

ента новостей

18:57
Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг
11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
10:56
В Петербурге задержали группу "черных риелторов"
10:31
В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку
10:28
В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку
10:14
Биткоин упал и снова вырос
09:40
Как собирать и готовить грибы
09:12
Финна тоже оштрафовали
00:55
Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?
16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии
16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»
16:13
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Жигулей»
15:56
В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки
10:05
Американца оштрафовали
09:19
Украина не хочет единства
08:23
Финны обманывают?
18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
18:26
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19
18:24
Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра
18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
14:15
Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»
11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Разработка лендингов и их продвижение с R-брокер

Разработка лендингов и их продвижение с R-брокер

0
2
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Сложно продвигать бизнес, не имея собственного сайта.Сложно продвигать бизнес, не имея собственного сайта.

Сложно продвигать бизнес, не имея собственного сайта. Его разработка требует определенных знаний и практических навыков, поэтому лучше ее доверить специалистам компании R-брокер. На ее официальном сайте https://r-broker.ru/audit/ можно подробнее ознакомиться с предлагаемым сервисом и заказать звонок для получения консультации и оформления заказа на услугу.

Сервис компании

Компания специализируется на разработке продающих лендингов. Ее специалисты помогут с продвижением одностраничника. Они запустят таргетированную рекламу, оформят подписку на Яндекс и проведут аудит. Для эффективности рекламной кампании они могут подключить программу умного управления с ориентацией на технологию GOODKE. Подключенная аналитика позволит круглосуточно анализировать рекламные показатели и оперативно реагировать на изменения в конкурентной среде. Результаты от рекламной кампании генерируются в интерактивном онлайн-отчете. Их также можно мониторить в журнале событий. В своей работе специалисты используют инструменты автоматизации рекламы и различные сервисы конкурентного мониторинга.

Предложения для рекламодателей

Владельцам интернет-площадок в компании можно оформить комплексные услуги. При этом запуск проекта осуществляется в срок до 5 дней. В нем учитываются ключевые показатели эффективности.

Комплексная услуга для рекламодателей оказывается по схеме:

  • анализ тематики проекта;
  • определение инструментов и площадки, которые оптимальны в конкретном случае для привлечения целевой аудитории;
  • разработка стратегии и составление комплексного медиаплана;
  • настройка аналитики;
  • подключение сервиса интерактивной отчетности по каждому этапу рекламной кампании;
  • повышение показателей эффективности за счет своевременного реагирования на настроение целевой аудитории.

Выводы

При серьезном отношении к своему бизнесу, его организатору следует задуматься о запуске интернет-проекта, который выполнит роль дополнительного рекламного инструмента и будет способствовать продвижению. Чтобы реальные результаты соответствовали ожидаемому эффекту, следует заказывать разработку лендинга у профессионалов, которые также помогут решить вопрос с выбором стратегии рекламной кампании, ее запуском и с оценкой эффективности. При этом специалисты помогут снизить стоимость привлеченного клиента и обеспечат рост рентабельности инвестиций в рекламу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-05-2018, 20:14
Разработка веб-сайтов: основные этапы
6-07-2020, 23:31
Разработка веб-дизайна сайта - цена
9-06-2015, 21:19
Теперь вам ничто не угрожает: в Москве открылась компания «Территория безопасности»
16-02-2021, 23:19
Создание интернет-магазина — основные этапы
3-10-2016, 22:25
Отзывы о брокере Телетрейд: в положительном ключе от благодарных клиентов!
25-02-2021, 14:17
Как продвигать в Интернете услуги по аренде спецтехники

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
149
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
370
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
370
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
470
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх