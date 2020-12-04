В Петербурге состоялся Форум профессионального развития #ProfiMama

Мамы Санкт-Петербурга, карьерные консультанты и работодатели обсуждали тенденции рынка труда.

Участницы форума #ProfiMama прошли мастер-классы по трудоустройству, узнали, как составлять резюме и проходить собеседования. Работодатели представили вакансии, претендовать на которые смогут женщины с детьми.

«В нашей культуре к аудитории «мамочек» не однозначное отношение. Отношение нужно менять, ведь ребенок не обуза, а мама (и папа) может и должна реализовывать себя вне семейных активностей», – считает эксперт форума Денис Кацко.

Денис рассказал о навыках для удаленной работы, которые становятся сейчас базовыми и неотъемлемыми.

По итогам форума участницы прошли собеседования и получили предложения от работодателей.

Мероприятие реализуется на субсидию Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в размере 399 910 рублей.

Напомним, что проекту Mamainsuccess в декабре исполнится год. Организаторы помогают активным мамам развиваться, учиться новому и не потерять себя в декрете. За это время проведено 15 встреч в оффлайне и более 40 вебинаров.

Организатор – сообщество активных мам Петербурга #Mamainsuccess (РОО «Молодежная палата Санкт-Петербурга»).