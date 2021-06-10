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Питерец.ру » Общество » Юбилейный форум «Социальный Петербург»

Юбилейный форум «Социальный Петербург»

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13
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Юбилейный форум «Социальный Петербург» пройдет в июне

23 и 24 июня состоится юбилейный форум для некоммерческих организаций «Социальный Петербург». В этом году мероприятие пройдет в 20-й раз и будет представлено в новом формате с возможностью дистанционного участия. Организатор - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Некоммерческий сектор стремительно развивается, более 1,5 млн. петербуржцев в год регулярно обращаются за помощью к НКО. Сегодня в Петербурге зарегистрировано 8992 НКО.

За свою двадцатилетнюю историю именно форум «Социальный Петербург» стал ключевым событием для ежегодных встреч специалистов некоммерческого сектора и включает в себя программу с большим количеством обучающих, дискуссионных мероприятий. Встречи на форуме ждут не только его участники, но и представители федеральной и региональной власти, ведущие эксперты социальной сферы, члены добровольческих и благотворительных организаций, общественные деятели.

На это раз участники форума смогут принять участие в «живых» дискуссиях и выработке совместных эффективных решений для третьего сектора экономики, а также получить новые знания и контакты для реализации своих проектов и повышения эффективности деятельности.

Участников ждет насыщенная деловая программа. В течение 2 дней для них будут проходить серии круглых столов, семинары и обсуждения, на которых пойдет речь об изменениях в законодательство для работы НКО, достижениях и проблемах в сфере некоммерческого сектора, месте и роли НКО в социально-экономическом развитии Петербурга, способах повышения эффективности деятельности организаций и другие актуальные вопросы.

Участники вместе с экспертами будут говорить об актуальных задачах в жизни НКО, проблемах и сложностях, с которыми сталкиваются в своей ежедневной работе некоммерческие организации, смогут обсудить с органами государственной власти и представителями делового сообщества важные вопросы взаимодействия и партнерства, обменяться опытом.

Например, на круглом столе «Говорим в массы правильно» вместе с экспертами участники определят формулу грамотной коммуникации со средствами массовой информации. В ходе презентации кейсов изучат вопросы формирования собственных добровольческих объединений, обсудят все плюсы и минусы участия волонтеров в деятельности НКО и важность взаимодействия с ними.

На практическом воркшопе «Современные технологии управления» рассмотрят внедрение Agile-технологий в управлении проектами НКО, узнают, зачем нужно Trello, как с этим работать и почему эта технология гораздо удобнее ежедневника.

На панельной дискуссии «Команда проекта: кто эти люди? Где искать хороших специалистов?» представители НКО поделятся своим собственным опытом и расскажут, с чего начинался их путь, и чего они, в итоге, добились.

На мастер-классе «СМИ, СММ, таргет, маркетинг и другие «модные слова» некоммерческому сектору представят возможности социальных сетей для вовлечения большего количества участников в деятельность своего проекта.

На дебатах «Онлайн: приговор или возможность» участники рассмотрят плюсы и минусы такого формата, а также выяснят, как все-таки проще провести мероприятия в онлайн или оффлайн?

Форум позволит собрать экспертную информацию о достижениях и проблемах в сфере некоммерческого сектора, обсудить место и роль НКО в социально-экономическом развитии города, предложить способы повышения эффективности деятельности НКО, взаимодействия органов государственной власти и НКО и другие актуальные и значимые вопросы.

По итогам работы форума планируется выработать резолюцию и рекомендации по эффективным инструментам поддержки гражданских инициатив и созданию благоприятных условий для развития общественного сектора.

Форум пройдёт в онлайн-формате. Регистрация на Форум доступна по ссылке: https://clck.ru/VMyEu

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