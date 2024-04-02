Пластиковые карты останутся

«Питерец.ру» отмечает, что в последнее время стали пользоваться популярностью цифровые карты. Некоторые россияне предпочитают пользоваться ими и не оформляют карту на физическом носителе.

Однако банки не намерены пока отказываться от «пластика». Эти карты по-прежнему являются наиболее востребованными среди клиентов. Об этом заявили представители финансовых организаций. Поэтому банки не видят необходимости использовать только цифровые карты. Так что пока изменений в этой сфере не намечается.

Например, в 2023 году ВТБ выпустил более 15 млн карт, примерно 20% были в цифровом виде. Картой без физического носителя можно расплачиваться в интернете, а также с помощью телефона, оснащенного необходимой функцией.