«Питерец.ру» сообщает, что кредитные компании стали поднимать ставки по ипотеке. Например, в Сбербанке они повысились на 0,4%. В других банках наблюдается похожая картина – где-то ставки увеличились на 0,1% или 0,2%. Эксперты связывают это с повышением ставки Центробанка.

Еще одной весомой причиной стало падение спроса на жилье. Специалисты отмечают, что период сумасшествия, когда люди скупали квартиры, закончился. Теперь уровень спроса вернулся примерно к тому, что происходило до пандемии.

Эксперты считают, что ставки по ипотеке продолжат расти. Поэтому людям советуют обращать внимание на предложения банков, которые имеют государственную продержку или предлагают субсидированную ипотеку.