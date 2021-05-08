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Питерец.ру » Экономика » Ставки по ипотеке продолжат расти

Ставки по ипотеке продолжат расти

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Банки стали повышать ставки по ипотечным кредитам

«Питерец.ру» сообщает, что кредитные компании стали поднимать ставки по ипотеке. Например, в Сбербанке они повысились на 0,4%. В других банках наблюдается похожая картина – где-то ставки увеличились на 0,1% или 0,2%. Эксперты связывают это с повышением ставки Центробанка.

Еще одной весомой причиной стало падение спроса на жилье. Специалисты отмечают, что период сумасшествия, когда люди скупали квартиры, закончился. Теперь уровень спроса вернулся примерно к тому, что происходило до пандемии.

Эксперты считают, что ставки по ипотеке продолжат расти. Поэтому людям советуют обращать внимание на предложения банков, которые имеют государственную продержку или предлагают субсидированную ипотеку.

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