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Питерец.ру » Экономика » Автодилеры не могут продать все китайские авто

Автодилеры не могут продать все китайские авто

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
В Петербурге возникла проблема со снижением спроса на китайские авто

На фоне санкций и логистических проблем авторынок Петербурга был вынужден повернуться в сторону Китая. Но теперь автодилеры столкнулись с другой проблемой: на складах скопились тысячи непроданных китайских автомобилей. Это обусловлено избытком экспорта из КНР.

По данным «Питерец.ру», у дилеров все еще находятся около 15–20 тыс. авто. Это связано с тем, что поставщики упустили из вида рост ставки ЦБ РФ, который привел к увеличению остатков. Специалисты считают, что при низком спросе, наблюдаемом в начале года, салонам может потребоваться несколько месяцев, чтобы реализовать избыток автомобилей.

Хотим напомнить, что в прошлом году в Петербурге наблюдался существенный рост на автомобильном рынке. За 11 месяцев в городе было реализовано более 68 тыс. новых машин. Это на 39% больше показателей 2023 года. 

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