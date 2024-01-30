В Петербурге возникла проблема с ремонтом китайских машин

«Питерец.ру» сообщает, что автосервисы Петербурга столкнулись с проблемой ремонта некоторых китайских авто. Речь идет о марках машин, которые были ввезены в страну по схеме параллельного импорта.

Владельцы этих автомобилей не смогли пройти обслуживание в официальных сервисных центрах. Ситуация возникла, поскольку в «серых» машинах стоит программное обеспечение, предназначенное для других стран, поэтому в российских центрах «не видят» такие авто. В результате автовладельцам приходится обращаться к независимым СТО.

Эксперты считают, что компании, занимающиеся параллельным импортом, должны предвидеть подобное развитие событий. Важно, чтобы автовладельцы все равно получали 1 год бесплатного техобслуживания. Для этого необходимо учитывать разницу программного обеспечения машин, поставляемых в разные страны, и проблемы, связанные с перепрошивкой.