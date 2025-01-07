Петербург привлекает разработчиков видеоигр

«Питерец.ру» сообщает, что в последние годы СПб занимает уверенное лидерство в сфере разработки компьютерных игр. Эксперты подчеркивают, что именно здесь рождается половина всех игровых проектов РФ.

СПб стал площадкой для появления идей и концепций. Хотя многие компании-разработчики регистрируются в Москве или других городах, именно в Северной столице формируются основные решения данной индустрии.

По оценке оценкам аналитиков, отечественный рынок видеоигр продолжает расти. Так, в 2024 году его объем достиг 187 млрд. руб., что на 6,1% выше показателей 2023-го. Эксперты прогнозируют, что в этой сфере будет происходить ежегодный рост на уровне 5%. В результате к 2030 году рынок достигнет показателей 257 млрд. руб.