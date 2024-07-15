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Питерец.ру » Общество » Отечественный рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

Отечественный рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Топ-50 отечественных разработчиков видеоигр по итогам 2023 года увеличили свои доходы в среднем на 18%.

По итогам 2023 года совокупная выручка топ-50 крупнейших отечественных компаний-разработчиков видеоигр выросла на 18% и достигла 45,4 млрд руб., говорится в исследовании компании Smart Ranking, с которым ознакомились в РБК. В 2022 году объем рынка оценивался в 38,55 млрд руб.

Лидером среди геймдев-компаний стала компания Lesta Games, развивающая в России популярные игры: «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В 2023 году ее выручка выросла на 60% и достигла 19,1 млрд руб. Второе место заняла Astrum Entertainment, известная релизом Atomic Heart.

Доход компании в прошлом году аналитики оценили в 10 млрд рублей. Замкнула группу лидеров компания Innova с выручкой в 2,8 млрд рублей.
Аналитики Smart Ranking отметили, что рост отечественного геймдева, прежде всего, связан с восстановлением рынка после падения в 2022 году. Помимо этого, эксперты отмечают положительное влияние государства и инвестфондов на развитие сегмента, а также стабильный спрос на игры со стороны россиян.

Спрос на видеоигры в России остается стабильно высоким, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Видеоигры, действительно, одно из любимых развлечений россиян. Русский язык, например, до сих пор остается в топе платформы Steam и уступает только английскому и китайскому. По сути, у нас уже сформирована достаточно большая целевая аудитория, которая потенциально будет демонстрировать высокий спрос на отечественные решения», – подчеркнул депутат.

По словам Немкина, рост отечественного рынка видеоигр также связан с крупными релизами прошлых лет. «Прежде всего, выход шутера «Atomic Heart», который моментально возглавил рейтинги мировых продаж и полюбился не только отечественным геймерам, но и иностранным. В этом году состоялся релиз «Смуты», посвященной событиям периода1598–1613 гг., который также привлек внимание российских геймеров», – рассказал депутат.

Тем не менее, если говорить про структурные факторы, то во многом на отечественный геймдев повлиял уход западных студий и государственная поддержка индустрии, считает парламентарий. «Сейчас отечественные геймеры сталкиваются с настоящей дискриминацией со стороны иностранных площадок, прежде всего, в части запрета оплаты услуг платформ российскими картами. При этом не все граждане готовы тратить время на обход установленных ограничений, поэтому интерес к российскому контенту постепенно растет и таким путем. Положительное влияние оказывает также развитие отечественных игровых облачных сервисов – тот же VK Play, который предлагает пользователям достаточно широкий игровой каталог», – отметил Немкин.

По словам Немкина, в последнее время сегмент видеоигр попал под пристальное внимание государства. «Господдержка связана с грантовой помощью разработчикам игр. Тем не менее, пока что отрасль продолжает сталкиваться с проблемами, над которыми важно работать. Прежде всего, низкая окупаемость отечественных игр, а также развитие пиратского контента – доля игровых пиратов сейчас оценивается в 70%. Кроме того, необходимо открывать новые каналы инвестирования, в том числе за счет экспорта решений и привлечения частных инвесторов», – считает депутат.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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