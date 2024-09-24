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Питерец.ру » Общество » Отечественных разработчиков видеоигр поддержат на государственном уровне

Отечественных разработчиков видеоигр поддержат на государственном уровне

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Правительство РФ к 15 октября выделит средства из федерального бюджета на поддержку российских разработчиков видеоигр.

Согласно опубликованному на сайте Кремля перечне поручений, кабмину поручено «предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр». При этом средства поступят «профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».

Поддержка отечественных разработчиков видеоигр важна для развития национальной экономики и технологического сектора в целом, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Видеоигры уже давно стали частью глобальной индустрии. Опыт игры в них сегодня есть почти у половины наших граждан, об этом сообщили ВЦИОМ 43% опрошенных. При этом почти треть из них говорят, что в последние два-три года они играли в игры, разработанные российскими студиями. Усиление поддержки российских студий, на мой взгляд, поможет созданию новых рабочих мест, повышению квалификации специалистов в области ИТ и компьютерной графики, а также формированию целого сектора, который может стать одной из точек роста для экономики страны. Кроме того, поддержка видеоигр как культурного продукта позволяет прививать наши культурные ценности и традиции молодежи, ведь игры могут быть не только развлекательным, но и образовательным инструментом. Отечественные разработчики могут создавать игры, раскрывающие подробности российской истории и культуры - в таком формате молодежи намного легче воспринимать такую информацию», - сказал депутат.

Также важно учитывать, что поддержка локальных разработчиков снижает зависимость от иностранных технологий и платформ.

«В условиях нестабильной мировой политической обстановки и санкционных ограничений, развитие собственной игровой индустрии дает нашей стране возможность сохранить независимость от внешних факторов. Это особенно важно в контексте обеспечения информационной безопасности в том числе», - добавил Немкин.

Наконец, активное развитие отечественной игровой индустрии способствует созданию внутреннего сообщества геймеров, разработчиков и инноваторов.

«Поддержка видеоигр помогает развивать креативные индустрии, стимулировать инновации и творческое самовыражение среди молодежи. Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для стартапов и малых студий, способных конкурировать на международной арене», - подчеркнул парламентарий.

При этом вопрос о государственном регулировании рынка видеоигр становится все более актуальным.

«Россия пока находится в начале этого пути, но медлить уже нельзя - объем рынка видеоигр в России оценивается как минимум в $3 млрд, что является одним из самых высоких показателей в мире», - добавил Немкин. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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