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Питерец.ру » Происшествия » Самые популярные способы угонов авто в России в этом году

Самые популярные способы угонов авто в России в этом году

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Российские угонщики вернулись к «удочке». Рейтинг самых популярных способов похищений автомобилей

Российские угонщики вернулись к «удочке». Рейтинг самых популярных способов похищений автомобилей

Угоны с помощью удлинителя штатного ключа («удочки») стали в этом году самым популярным способом похищения автомобилей в России. Такие данные получили в аналитическом центре «Цезарь Сателлит».

По популярности этот способ, на который приходится 33% угонов, обошел «победителя» прошлогоднего рейтинга – разбитие стекла для проникновения в автомобиль и подключения к диагностическому разъему OBD (27% случаев похищения машин в этом году против 47% в прошлом).

Наиболее часто «удочку» угонщики используют для того, чтобы попасть в автомобили марок Toyota, Lexus и Mercedes-Benz. Стекла больше всего разбивают в машинах Land Rover, Toyota и Mazda.

Замыкают первую тройку в нынешнем году угоны с помощью специального оборудования, созданного под конкретные марки автомобилей. Они постепенно набирают популярность. Если год назад такие технологии создавались под автомобили Toyota и Lexus, то в этом к ним добавились KIA, Mitsubishi и Hyundai. Доля подобных угонов составляет 16%.

На четвертом месте рейтинга способы проникновения в автомобили за счет демонтажа цилиндра замка водительской двери (14%). Год назад этот метод входил в тройку самых популярных. А на пятом месте, как и в прошлом году, находится самый сложный способ угона – подключение к CAN-шине. Его используют менее, чем в 7% случаев. Оба метода больше всего применяются на автомобилях Hyundai.

Наиболее редким способом угона стало похищение арендованных машин. Причиной стали закрытые границы в этом году. Как правило, такие случаи происходят в службах такси, когда водители пытаются увезти автомобили KIA и Hyundai в соседние с Россией государства для последующей перепродажи. При возобновлении движения между странами количество угонов арендованных машин вновь будет расти.

- Способ проникновения в машину зависит не только от марки, но и от года ее выпуска. Например, важно оборудован или нет автомобиль системой бесключевого доступа. Ежегодно количество машин с этой функцией растет, поэтому угонщики чаще используют «удочку», а не разбивают стекла в машинах. При этом оба этих способа не занимают много времени. А новые версии «удочек» способны передавать сигнал на более дальние расстояния, поэтому в практику входят угоны не только с парковок торговых комплексов, но и с придомовых территорий и даже частных участков, - рассказывает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. – Начиная с лета, после выхода из самоизоляции, самое большое число угонов, по нашим наблюдениям, совершается с применением специального оборудования под конкретные марки автомобилей.

Источник: Цезарь Сателлит
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