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Питерец.ру » Экономика » Китайцы активизировались

Китайцы активизировались

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
китайские-автомобили.рф
Дилерских центров китайских автокомпаний стало больше

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице активизировались китайские автокомпании. Число таких дилерских центров выросло примерно на треть и увеличилось до 60.

Лидерами на российском рынке остаются «Киа» и «Хендай». Логично, что они располагают собственными центами в Петербурге. Тройку замыкает компания Chery. Этот производитель имеет 12 дилерских центров в Петербурге.

Всего же в Китае более 100 автопроизводителей. Они начинают приходить на наш рынок. Китайцы расширяют свое присутствие в России и Петербурге. В условиях, когда многие иностранные компании ушли с нашего рынка, в Поднебесной приняли стратегически верное решение.

Что касается общего объема автомобильных продаж, то в 2022 году они сократились в Петербурге в 2,5 раза. Так что рынок требует восстановления. Китайцы в этом помогут. 

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