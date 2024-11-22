В СПб появится ТЦ «Европа»?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице может открыться ТЦ «Европа». Об этом заявил владелец центра Юрий Жорно. По его словам, ТЦ может начать работать в Петрограде в 2025 году.

В настоящий момент ведется подготовка документов на землю. Ну и, конечно, нужно дождаться победы нашей страны в СВО и возврата европейских брендов на рынок РФ. В общем, предприниматель настроен оптимистично.

Жорно отметил, что сначала планировалось открытие ТЦ сегмента «лакшери». Однако сейчас такие поставки невозможны, но здание не хочется использовать под массовое потребление. К тому же итальянские бренды хотят вернуться на наш рынок. Остается ждать, когда ситуация изменится.

Посмотрим, какой окажется обстановка в 2025 году.