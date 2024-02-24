Что с автопроизводителями Северной столицы?

«Питерец.ру» сообщает, что западные санкции серьезно повлияли на автомобильный рынок СПб. В результате Петербург покинули более 50% производителей. Работа местных автозаводов была остановлена.

В настоящий момент имеется примерно 30 компаний, выпускающих компоненты для заводов, а также свыше 50 поставщиков 2-го и 3-го уровня. Большинство иностранных производств в Северной столице приостановлено.

К сожалению, ушла и петербургская компания «Марелли Рус», которая занималась производством комплектующих для завода Nissan. К сожалению, продукция этой компании не подходила для других марок.

Сейчас на автозаводах Северной столицы производят преимущественно российские и китайские машины. Эксперты считают, что рынок может вернуться к состоянию 2022 года лишь через 3-5 лет. Это обусловлено с трудностями, связанными с налаживанием нового производства.