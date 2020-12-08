Тарифы вырастут минимально

Рост тарифов на коммунальные услуги происходит постоянно. В 2021 году цены снова вырастут. Однако губернатор Беглов отметил, что этот рост окажется минимальным за 7 лет. Об этом глава города заявил на совещании с представителями Смольного.

По словам Беглова, тарифы на коммунальные услуги вырастут в следующем году не более чем на 3,3%. При этом инфляция составит 3,41%. По крайней мере, таковы сделанные расчеты. Посмотрим, какой окажется реальная картина инфляции.

«Питерец.ру» отмечает, что минимальный рост тарифов – это хорошая новость для бизнеса, организаций и простых граждан. Конечно, отсутствие такого роста стало бы еще лучшей новостью. Однако нужно исходить из тех реалий, которые существуют.