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Питерец.ру » Экономика » Женщин-предпринимателей стало больше

Женщин-предпринимателей стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Сколько предпринимательниц проживает в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что накануне прошел День женского предпринимательства. Этот праздник могут считать своим более 6,7 млн. представительниц прекрасного пола. Именно столько россиянок занимаются бизнесом.

Причем большая часть из них являются самозанятыми – данная группа насчитывает примерно 5 млн. человек. Также многие женщины-предпринимательницы оказались моложе 35 лет.

Что касается Петербурга, то в городе на Неве 315 тыс. женщин, занимающихся бизнесом. Число таких предпринимательниц продолжает расти. Согласно исследованиям, средний возраст женского бизнеса 5 лет 9 месяцев, а годовой доход составляет 5,3 млн. руб.

Получается, что женщины зарабатывают на 2 млн. руб. меньше, чем мужчины. Зато представительницы прекрасной половины человечества лучше разбираются в программах господдержки.  
 

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