Кто она – петербуржская женщина?

«Питерец.ру» сообщает, что Петростат изучил, какие женщины проживают в городе на Неве и Ленобласти. Оказалось, что в Петербурге более 3 миллионов представительниц прекрасного пола, в области – свыше 1 млн. Средний возраст петербурженок – почти 45 лет, жительниц Ленобласти – 44,5 года.

Многие из петербургских женщин замужем, имеют высшее образование и детей. Закончили вуз 36%, 53% состоят в браке, 46% находятся в репродуктивном возрасте. В Ленобласти эти показатели составляют 24,9%, 57,6% и 46,2%.

На каждую 1 тыс. женщин Петербурга приходится 1118 детей, в области – 1393 детей. Более 1,2 млн жительниц Северной столицы работают, а в ЛО – только 414 тыс. руб. Скорее всего, это объясняется тем, что женщины из области ездят на работу в СПб.

Поздравляем дорогих женщин с праздником 8 марта!