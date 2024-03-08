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Питерец.ру » Общество » Кто она – петербуржская женщина?

Кто она – петербуржская женщина?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vmfcvl.ru
Какие женщины проживают в Северной столице и Ленобласти?

«Питерец.ру» сообщает, что Петростат изучил, какие женщины проживают в городе на Неве и Ленобласти. Оказалось, что в Петербурге более 3 миллионов представительниц прекрасного пола, в области – свыше 1 млн. Средний возраст петербурженок – почти 45 лет, жительниц Ленобласти – 44,5 года.

Многие из петербургских женщин замужем, имеют высшее образование и детей. Закончили вуз 36%, 53% состоят в браке, 46% находятся в репродуктивном возрасте. В Ленобласти эти показатели составляют 24,9%, 57,6% и 46,2%.

На каждую 1 тыс. женщин Петербурга приходится 1118 детей, в области – 1393 детей. Более 1,2 млн жительниц Северной столицы работают, а в ЛО – только 414 тыс. руб. Скорее всего, это объясняется тем, что женщины из области ездят на работу в СПб.

Поздравляем дорогих женщин с праздником 8 марта! 

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