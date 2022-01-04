Популярен у женщин

Петербург часто входит в различные рейтинги, где занимает самые высокие места. Эта же тенденция прослеживается применительно к новогоднему отдыху женщин. Представительницы слабого пола охотно приезжали в город на Неве во время праздника. По данным «Питерец.ру», Северная столица заняла здесь 3 место.

Лидером рейтинга оказалась Москва. Женщины останавливались там преимущественно на 4 дня, а проживание в отелях обходилось в среднем в 2451 руб. в сутки. Второе место осталось за Феодосией. Там останавливались на такой же срок, что обходилось в 2175 руб. в день. В Петербурге представительницы прекрасной половины останавливались на 3,5 дня. Суточное проживание оборачивалось в 3740 руб.

Петербург привлекает женщин своей красотой и отличными возможностями для отдыха. Многие знают, что в Северной столице можно хорошо провести время.