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Питерец.ру » Общество » Женщины станут меньше работать

Женщины станут меньше работать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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78.ru
Рабочую неделю женщин могут сократить, при этом зарплата останется прежней

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы предлагают сократить число рабочих часов для представительниц слабого пола. Речь идет о снижении нагрузки для женщин в пятницу.

По мнению парламентариев, в этот день нужно работать на 2 часа меньше, но снижать зарплату не нужно. Соответствующее предложение уже направлено руководству Минтруда.

Депутаты исходят из того, что у женщин много обязанностей, а новая инициатива даст дополнительное время для отдыха, что позволит проводить больше времени с семьей. Также это должно благоприятно повлиять на демографию.

Согласно новой идее, сокращенная пятница станет обязательной нормой для государственных организаций. Что касается частных структур, то для них она будет рекомендательной.

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