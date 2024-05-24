Женщины станут меньше работать

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы предлагают сократить число рабочих часов для представительниц слабого пола. Речь идет о снижении нагрузки для женщин в пятницу.

По мнению парламентариев, в этот день нужно работать на 2 часа меньше, но снижать зарплату не нужно. Соответствующее предложение уже направлено руководству Минтруда.

Депутаты исходят из того, что у женщин много обязанностей, а новая инициатива даст дополнительное время для отдыха, что позволит проводить больше времени с семьей. Также это должно благоприятно повлиять на демографию.

Согласно новой идее, сокращенная пятница станет обязательной нормой для государственных организаций. Что касается частных структур, то для них она будет рекомендательной.