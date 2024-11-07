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Питерец.ру » Экономика » Сколько платят Деду Морозу?

Сколько платят Деду Морозу?

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47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Зарплата Деда Мороза в Петербурге повысится на 38%

Инфляция, рост цен, повышение стоимости услуг – эти прозаичные реалии жизни влияют даже на сказочных персонажей. Поэтому зарплату Деду Морозу в Петербурге приходится поднимать.

По данным hh.ru, этот новогодний волшебник теперь будет получать на 38% больше, нежели раньше. Средний чек на оплату сказочного дедушки вырос до 10 тыс. Если же вызвать Деда Мороза в новогоднюю ночь – с 23:00 до 1:00, то заказчику придется выложить 50 тыс. руб.

Потенциальный заработок Деда колеблется в районе 35-120 тыс. руб. Эта цифра складывается с процентов от доходов за выступление. За один выезд можно получить 1-2,5 тыс. руб. При этом компании, нанимающие таких сотрудников, платят ежедневно. Так что временно побыть Дедом Морозом – довольно выгодное дело.

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