Сколько платят Деду Морозу?

Инфляция, рост цен, повышение стоимости услуг – эти прозаичные реалии жизни влияют даже на сказочных персонажей. Поэтому зарплату Деду Морозу в Петербурге приходится поднимать.

По данным hh.ru, этот новогодний волшебник теперь будет получать на 38% больше, нежели раньше. Средний чек на оплату сказочного дедушки вырос до 10 тыс. Если же вызвать Деда Мороза в новогоднюю ночь – с 23:00 до 1:00, то заказчику придется выложить 50 тыс. руб.

Потенциальный заработок Деда колеблется в районе 35-120 тыс. руб. Эта цифра складывается с процентов от доходов за выступление. За один выезд можно получить 1-2,5 тыс. руб. При этом компании, нанимающие таких сотрудников, платят ежедневно. Так что временно побыть Дедом Морозом – довольно выгодное дело.