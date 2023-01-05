ента новостей

19:24
В Ленобласти встретили поезд Деда Мороза
18:19
Гололед стал причиной десятков ДТП в Петербурге 5 января
10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
10:31
В Ленобласти после пожара обнаружены тела троих погибших
09:41
Экспортеров продолжат поддерживать
09:16
Куда едут на Рождество?
08:51
Промышленность перестраивается
15:52
Дети с ограниченными возможностями побывали на спектакле артистов музыкального театра «Петербургская оперетта»
15:49
На соискание литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А.Говорова поступило более 30 произведений
13:43
В Ленобласти пьяная ссора супруго закончилась поножовщиной
13:36
Чего планируют петербуржцы?
13:35
На севере Петербурге конфликт двух мужчин закончился стрельбой
13:25
На Васильевском острове женщину с ребенком достали из воды
08:52
Рыбы поступило меньше
05:21
Как гулять в мороз
20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
11:26
На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей
11:03
Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы
10:55
Сколько было мандаринов?
09:46
Мы много отдыхаем?
09:26
Заболеваемость по стране снизилась
16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
12:05
В Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест»
12:02
В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы
11:58
В Кировском районе на пожаре в квартире погибли два человека
11:53
Ярким событием 2022 года был разгром петербургского ВООПИиК — градозащитница Капитонова
10:18
Чего ждать от 2023 года?
09:55
В чем прочность экономики?
09:33
Что делать с елкой?
21:50
Команда КВН «Поэтессы» из Санкт-Петербурга достойно выступила в финале КВН, а чемпионов – снова два
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти встретили поезд Деда Мороза

В Ленобласти встретили поезд Деда Мороза

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Выборге встретили поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Сегодня в 16 часов поезд Деда Мороза прибыл на станцию Выборг. Судя по кадрам из соцсетей, несмотря на снегопад и мороз — температура в Выборге сегодня опустилась до -10 °C, на вокзале собрались сотни желающих увидеть доброго волшебника.

Передвижная резиденция Деда Мороза внутри покрыта детскими письмами и рисунками. По традиции, дети подготовились и заранее выучили стихотворения, чтобы рассказать Дедушке.

"Приехал из Великого Устюга, с вотчины своей сказочной, да прямо к вам, в ваш замечательный славный город! А проехали мы с внучкой-Снегурочкой больше ста городов!" — рассказал волшебник ребятам.

Напомним, в рамках мероприятия дети и взрослые смогут посетить резиденцию Деда Мороза, пройти квест с аниматорами, получить сладкий подарок и попить чай в вагоне-ресторане. Те, кто не смог купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке очереди.В Выборге поезд делает большую остановку и дальше поедет в 19:45. Следующей остановкой в Ленобласти станет станция Волховстрой в Волхове, поезд приедет сюда 8 января в 10:45 и отправится в 11:45. В этот же день в 13:25 Дедушка успеет посетить и Тихвин. Поезд простоит до 19:35, после чего продолжит свой путь по России.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО Дед Мороз
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-10-2022, 16:21
Поезд Деда Мороза прибудет в Петербург 6 января
23-12-2012, 17:37
Дед Мороз из своей резиденции в Великом Устюге пожаловал в Санкт-Петербург
22-12-2013, 07:50
Дед Мороз прибывает в Петербург
20-12-2022, 20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
6-01-2021, 13:26
Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию
29-12-2022, 17:05
Молодёжный парламент поздравил подопечных «Центра Семьи» с наступающим Новым годом

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

2
487
Сегодня, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
0
252
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
0
206
2-01-2023, 16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
0
205
1-01-2023, 17:42
В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми
Наверх