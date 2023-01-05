В Ленобласти встретили поезд Деда Мороза

Сегодня в 16 часов поезд Деда Мороза прибыл на станцию Выборг. Судя по кадрам из соцсетей, несмотря на снегопад и мороз — температура в Выборге сегодня опустилась до -10 °C, на вокзале собрались сотни желающих увидеть доброго волшебника.

Передвижная резиденция Деда Мороза внутри покрыта детскими письмами и рисунками. По традиции, дети подготовились и заранее выучили стихотворения, чтобы рассказать Дедушке.

"Приехал из Великого Устюга, с вотчины своей сказочной, да прямо к вам, в ваш замечательный славный город! А проехали мы с внучкой-Снегурочкой больше ста городов!" — рассказал волшебник ребятам.

Напомним, в рамках мероприятия дети и взрослые смогут посетить резиденцию Деда Мороза, пройти квест с аниматорами, получить сладкий подарок и попить чай в вагоне-ресторане. Те, кто не смог купить билет, могут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке очереди.В Выборге поезд делает большую остановку и дальше поедет в 19:45. Следующей остановкой в Ленобласти станет станция Волховстрой в Волхове, поезд приедет сюда 8 января в 10:45 и отправится в 11:45. В этот же день в 13:25 Дедушка успеет посетить и Тихвин. Поезд простоит до 19:35, после чего продолжит свой путь по России.