Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Петербург

Праздничный состав Деда Мороза прибыл в Петербург и будет радовать детей и взрослых на станции Новый Петергоф в течение двух дней. Его прибытие сопровождается особыми звуками, необычными для современной железной дороги - паровозными гудками. Поезд Деда Мороза в Петербурге ведут настоящие паровозы, что является уникальным совместным проектом ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области.
Встречи с Дедом Морозом и его сказочными помощниками в Новом Петергофе проходят на привокзальной площади. Здесь же петербургские творческие коллективы и аниматоры выступают с новогодней программой для детей и их родителей.
Юные гости праздника также могут посетить вагон №7, где находится передвижная резиденция Деда Мороза. Здесь дети смогут пройти сказочный квест и встретиться с самим новогодним волшебником из Великого Устюга.
В состав передвижной резиденции Деда Мороза входят различные вагоны: приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, где можно попробовать блюда северных народов, и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы. Также здесь можно отправить письмо Деду Морозу. В сезоне 2023/2024 состав пополнился новым вагоном "Кукольный театр", где проходят представления со сказочными героями продолжительностью 45 минут.
6 января "Поезд Деда Мороза" на станции Новый Петергоф находится до 20:30, а 7 января программа начнется в 10:00 и завершится в 17:00.
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