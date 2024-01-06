Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Петербург

Праздничный состав Деда Мороза прибыл в Петербург и будет радовать детей и взрослых на станции Новый Петергоф в течение двух дней. Его прибытие сопровождается особыми звуками, необычными для современной железной дороги - паровозными гудками. Поезд Деда Мороза в Петербурге ведут настоящие паровозы, что является уникальным совместным проектом ОАО "РЖД" и правительства Вологодской области.

"В эти рождественские дни Петербург с удовольствием принимает замечательный российский проект, посвященный главному новогоднему волшебнику - Деду Морозу. Необычный праздничный поезд символизирует связь времен и самые добрые традиции нашего отечества. Благодарю нашего верного партнера - Российские железные дороги - за этот прекрасный подарок для горожан и за реализацию крупных проектов по реконструкции петербургского транспортного узла", - сказал губернатор Александр Беглов.

Встречи с Дедом Морозом и его сказочными помощниками в Новом Петергофе проходят на привокзальной площади. Здесь же петербургские творческие коллективы и аниматоры выступают с новогодней программой для детей и их родителей.

Юные гости праздника также могут посетить вагон №7, где находится передвижная резиденция Деда Мороза. Здесь дети смогут пройти сказочный квест и встретиться с самим новогодним волшебником из Великого Устюга.

В состав передвижной резиденции Деда Мороза входят различные вагоны: приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны, где можно попробовать блюда северных народов, и вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы. Также здесь можно отправить письмо Деду Морозу. В сезоне 2023/2024 состав пополнился новым вагоном "Кукольный театр", где проходят представления со сказочными героями продолжительностью 45 минут.

6 января "Поезд Деда Мороза" на станции Новый Петергоф находится до 20:30, а 7 января программа начнется в 10:00 и завершится в 17:00.