Сколько платят руководителям

Зарплата руководителей отличается от жалования обычных сотрудников. Но в некоторых регионах начальство получает еще больше. В число таковых вошел и Петербург. По данным "Питерец.ру", средняя зарплата руководителей Северной столицы составляет 131,1 тыс. руб.

Это сумма складывается из оклада, премий и бонусов. Петербург занял в этом рейтинге 3-е место по России. Больше платят лишь в Москве и Приморье – 198,2 и 160 тыс. руб. В пятерку лучших также вошли Свердловская и Московская область. Там специалистам на руководящей должности платят 120 и 113,6 тыс. руб.

В целом, начальники и другие руководители хорошо получают во всех регионах. Не зря многие люди стремятся получить одну из таких должностей. Однако вместе с большой зарплатой приходит и повышенный уровень ответственности.