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Питерец.ру » Экономика » Молодым учителям станут доплачивать больше

Молодым учителям станут доплачивать больше

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56
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице увеличили доплату молодым педагогам

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге увеличили доплату для молодых педагогов. Соответствующий закон принят депутатами городского ЗакСа, но для этого понадобилось 3 чтения.

Нововведение коснется молодых учителей, воспитателей и педагогов колледжей. При этом молодыми специалистами будут считаться сотрудники со стажем до 3 лет. Раньше такие педагоги получали доплату в 1,5 тыс. руб. и 2 тыс. руб. Сумма зависела от образования специалиста – среднее профессиональное или высшее.

Теперь эти выплаты увеличат до 4 тыс. руб. и 5 тыс. руб. Также эта возможность сохранится при переходе в другое образовательное госучреждение СПб. В данном случае выплаты будут осуществляться в течение 2 лет.

Автором инициативы стало правительство Северной столицы. Таким способом в Смольном решили повысить интерес молодежи к работе педагога в государственных структурах.

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