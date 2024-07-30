Выплаты контрактникам увеличились

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские контрактники, заключающие договор с Минобороны, будут получать на 500 тыс. руб. больше. Речь идет о сумме единовременной выплаты – раньше такая помощь предоставлялась в размере 1,3 млн. руб., а теперь выросла до 1,8 млн. руб.

Причем 1,605 млн. руб. идет в качестве региональной выплаты, остальные деньги – за счет федеральной. Также сумма заработка за первый год в зоне СВО превысит 4 млн. руб., а месячная плата составит 210 тыс. руб. Также бойцам СВО из Северной столицы полагаются земельные участки. Однако эта земля нужна не всем, поэтому ее можно заменить на выплату в 400 тыс. руб.

Власти разрабатывают различные программы и принимают меры поддержки для участников СВО. Это делается, что данная категория граждан, а также их семьи получали необходимую помощь.