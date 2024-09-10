ента новостей

09:56
В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу
09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
09:09
На улице Пионерстроя мигрант ограбил женщину
09:04
Сеть «Леонардо» испытывает сложности
08:20
Бельский высказался о Беглове
01:46
Бессилие атаки СКА в Ярославле: вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил и помог команде Игоря Никитина победить петербургский клуб со счётом 2:0
20:18
ВХЛ: петербургское «Динамо» разгромило в гостях «Торос» 5:0, «сухарь» оформил голкипер-новичок Евгений Ярославлев
19:38
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5
18:09
Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»
16:07
Студенты РГПУ им. А. И. Герцена вышли в финал конкурса «Флагманы образования»
16:05
Названы страхи россиян в интернет-пространстве
15:59
В Петербурге началась неделя приемов «Единой России» по вопросам правовой поддержки
15:46
Выставка «Победившие гравитацию»
15:32
Выставка «Короткие истории»
15:24
В Приозерском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» с 10 по 30 сентября ограничат пропускную способность
15:00
Лучшими игроками первой игровой недели сезона КХЛ – 2024/2025 стали голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, защитник «Автомобилиста» Ник Эберт и нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов
11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
09:39
В Петербурге задержали стрелка с шоссе Революции
09:36
В Приморском районе отец в убил 18-летнюю дочь
09:23
В Петербурге поймали карманника из Нижнего Тагила
09:17
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
09:08
Куда за рубеж едут петербуржцы?
08:35
Квартиры стали покупать значительно реже
07:53
В Петербург приедет вице-премьер Сербии
07:25
Голосование в СПб завершено
01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
21:33
В 1-м туре мужской волейбольной Суперлиги петербургский «Зенит» превзошёл «Нефтяник» 3–0, а «Динамо-ЛО» выиграло тай-брейк у АСК
15:16
Волейбольная «Ленинградка» вслед за победой над «Протоном» выиграла и матч у «Тулицы» в рамках Кубка Легенд
22:11
ВХЛ: «СКА-Нева» победила «Торос» – 4:2, а петербургское хоккейное «Динамо» выиграло у «Ижстали» – 5:3
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Сеть «Леонардо» испытывает сложности

Сеть «Леонардо» испытывает сложности

0
39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
ru.wikipedia.org
Из-за маркетплейсов начинают закрываться обычные магазины

«Питерец.ру» сообщает, что сеть «Леонардо закроет несколько своих магазинов в СПб. В течение года прекратит работать от 1 до 3 гипермаркетов.

Руководство сети объясняет данное решение возросшей конкуренцией со стороны маркетплейсов. Онлайн-площадки предлагают недорогие канцтовары, из-за чего розничные магазины оказываются в невыгодном положении. Да и сама цепочка торговли на маркетплейсах оказывается проще.

Закрытие торговых точек «Леонардо» не произойдет быстро. Компания имеет договоры аренды, и нужно время, чтобы они прекратили действовать. Торговая сеть уже начала переговоры с арендодателями.

В последние годы серьезно выросли продажи в маркетлейсах. Люди активно приобретают товары онлайн. Это оказало негативное влияние на ряд магазинов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-12-2021, 10:17
«Деток» станет меньше
10-08-2017, 12:04
Интерактивная выставка «Тайны Леонардо Да Винчи»
26-02-2015, 07:54
Последний «Телемакс» накануне закрылся в Питере
21-09-2022, 11:49
Появятся новые магазины
7-02-2023, 09:45
Появится «Лента Эконом»
19-10-2013, 09:40
Магнитные проблемы

Происшествия на дорогах

0
28
Сегодня, 09:17
На Ленинском проспекте «Лада Гранта» сбила 9-летнего мальчика
0
127
Вчера, 11:03
На улице Руднева иномарка сбила 5-летнего ребенка
0
98
Вчера, 10:55
В Красногвардейском районе иномарка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде
0
204
7-09-2024, 14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
Наверх