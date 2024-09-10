Сеть «Леонардо» испытывает сложности

«Питерец.ру» сообщает, что сеть «Леонардо закроет несколько своих магазинов в СПб. В течение года прекратит работать от 1 до 3 гипермаркетов.

Руководство сети объясняет данное решение возросшей конкуренцией со стороны маркетплейсов. Онлайн-площадки предлагают недорогие канцтовары, из-за чего розничные магазины оказываются в невыгодном положении. Да и сама цепочка торговли на маркетплейсах оказывается проще.

Закрытие торговых точек «Леонардо» не произойдет быстро. Компания имеет договоры аренды, и нужно время, чтобы они прекратили действовать. Торговая сеть уже начала переговоры с арендодателями.

В последние годы серьезно выросли продажи в маркетлейсах. Люди активно приобретают товары онлайн. Это оказало негативное влияние на ряд магазинов.