«Деток» станет меньше

Магазины периодически сталкиваются с различными сложностями. Какие-то сети переживают подъем, у других же дела могут складываться не лучшим образом. По данным «Питерец.ру», торговая сеть «Детки» закроет 5 своих магазинов: 4 в Северной столице и 1 в Ленобласти.

Сеть представлена на рынке с 2015 года. Сейчас в России насчитывается 27 таких магазинов и 1 ГМ. Причем 23 из них находятся в Петербурге и Ленобласти. Причину закрытия петербургских точек связывают с долгами. Известно, что в отношении сети «Детки» было подано 26 судебных исков. В основном это жалобы, поступившие от поставщиков. В настоящий момент в судах рассматривается 12 дел на сумму 35,3 млн руб.

Так что у сети наблюдаются серьезные проблемы. В такое ситуации закрытие некоторых магазинов становится логичным сценарием, вытекающим из существующего контекста.