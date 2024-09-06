ента новостей

10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
09:32
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
09:08
Торговле с Китаем будут обучать в вузе
08:45
Инвестиции в IT-сектор выросли
03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
21:23
СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк
19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
17:17
Умер потомок Достоевского
17:04
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке рейдового буксира «Ижорец»
16:50
На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
16:36
Путин высказался о Дурове
15:31
На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
15:08
В Кировске женщина по указанию мошенников облила «зеленкой» сотрудника банка
12:57
В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»
12:10
Выставка братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»
11:49
На проспекте Героев женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:39
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам более 6,5 млн рублей
11:34
В Невском районе задержали двоих подозреваемых в вымогательстве
11:30
Полицейские поймали двоих подозреваемых в налете на квартиру на улице Симонова
11:25
Во Фрунзенском районе поймали двоих подозреваемых в квартирной краже
11:17
Полицейские задержали распылившего содержимое перцового баллончика в сторону двухлетней девочки на проспекте Ветеранов
10:17
Запретят ли мигрантов-таксистов в СПб?
09:49
Сколько платят дальнобойщикам в СПб?
08:35
В России может появиться уголовное наказание за оказание дропперских услуг
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Инвестиции в IT-сектор выросли

Инвестиции в IT-сектор выросли

0
46
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Как обстоят дела с инвестициями в IT-сектор?

«Питерец.ру» сообщает, что объем инвестиций в IT-сектор города на Неве в 1-й половине 2024 года достиг 32 млрд. руб. Это почти на 32% больше, нежели за такой же период 2023-го.

Власти Петербурга считают это хорошей тенденцией, которая указывает на динамичное развитие российского IT-рынка. Предприятия, выпускающие продукцию в сфере информационных технологий, имеют хорошие перспективы.

Также СПб лидирует по количеству IT предприятий с госаккредитацией. В Северной столице более 3 тыс. таких компаний. В данной отрасли задействовано 120 тыс. сотрудников. Согласно прогнозам, IT-сфера станет одной из наиболее финансируемых.

Так что у этого направления большое будущее в Петербурге. Позитивная динамика будет продолжаться и дальше.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-03-2023, 08:20
IT-отрасль демонстрирует рост
6-02-2024, 08:26
Продажи автомобилей выросли
24-07-2024, 09:52
В СПб открыто свыше 2 тысяч предприятий
23-12-2016, 10:34
Объем инвестиций вырос
20-02-2024, 11:06
Что будет после возвращения иностранных компаний?
2-07-2024, 10:38
IT-сфера СПб продолжает развиваться

Происшествия на дорогах

0
123
Вчера, 19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
0
112
Вчера, 16:50
На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
0
110
Вчера, 15:31
На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
0
142
Вчера, 12:57
В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»
Наверх