Инвестиции в IT-сектор выросли

«Питерец.ру» сообщает, что объем инвестиций в IT-сектор города на Неве в 1-й половине 2024 года достиг 32 млрд. руб. Это почти на 32% больше, нежели за такой же период 2023-го.

Власти Петербурга считают это хорошей тенденцией, которая указывает на динамичное развитие российского IT-рынка. Предприятия, выпускающие продукцию в сфере информационных технологий, имеют хорошие перспективы.

Также СПб лидирует по количеству IT предприятий с госаккредитацией. В Северной столице более 3 тыс. таких компаний. В данной отрасли задействовано 120 тыс. сотрудников. Согласно прогнозам, IT-сфера станет одной из наиболее финансируемых.

Так что у этого направления большое будущее в Петербурге. Позитивная динамика будет продолжаться и дальше.