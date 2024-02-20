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Питерец.ру » Экономика » Что будет после возвращения иностранных компаний?

Что будет после возвращения иностранных компаний?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
Промышленники задумываются о состоянии рынка после снятия ограничений

Санкции Запада и уход иностранных компаний с рынка Северной столицы заставил городские власти и бизнес решать возникшие проблемы. В такой ситуации петербургской промышленности удалось добиться хороших результатов. По итогам 2023 года показатели СПб опережают общероссийские.

Индекс промпроизводства Петербурга составил почти 110%, а для обрабатывающих отраслей – более 111%. Уровень отгрузки достиг 4,4 трлн руб., а объем вложений в основной капитал города составит 100 млрд руб.

При этом промышленники задумываются, что будет с рынком после возвращения западных компаний? Рано или поздно имеющиеся ограничения будут сняты. Как это скажется на конкурентоспособности отечественных предприятий? В общем, подобные вопросы остаются открытыми.

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