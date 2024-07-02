IT-сфера СПб продолжает развиваться

«Питерец.ру» отмечает, что IT-направление продолжает развиваться, несмотря на сложности, вызванные оттоком специалистов данной отрасли. За последние 3 года в РФ выросло число компаний IT-сектора. Количество этих предприятий увеличилось на 14% и достигло 216 тыс. Как и ожидалось, больше всего IT-компаний в Москве – свыше 50 тыс.

Далее идет Петербург с показателем 19 тыс. В СПБ число компаний данного направления увеличилось почти на 6,5 тыс. По словам аналитиков, освободившиеся ниши заняли как действующие компании, так и новые игроки.

Представители IT-рынка видят возможности после ухода некоторых компаний и охотно занимают это место. Данная тенденция сохранится еще 3-5 лет. В Петербурге большое число специалистов – они создают новые компании или открывают представительства действующих структур. Также появлению IT-компаний способствует дешевая аренда в СПб.