В СПб открыто свыше 2 тысяч предприятий

«Питерец.ру» отмечает, что СПБ обладает большим экономическим потенциалом. В городе действует множество предприятий, показывающих хорошие результаты. Так, за последние годы в Северной столице их открылось свыше 2,1 тыс.

Это 117 промпредприятий, относящихся к большому и среднему бизнесу. Ну а число малых предприятий превысило 2 тыс. По итогам 2023 года в городе на Неве ИПП (индекс промпроизводства) достиг показателя 110%, а в обрабатывающей сфере –111%. В текущем году уровень прироста стабильно идет в районе 11%.

Напоминаем, что промкомплекс Петербурга приносит весомый вклад в бюджет – почти 40%. Александр Беглов отметил, что число больших и средних предприятий города выросло до 867, а количество компаний, поставляющих продукцию на экспорт – до 8 тыс.