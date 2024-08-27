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Питерец.ру » Экономика » Какие предложения по зарплате самые выгодные?

Какие предложения по зарплате самые выгодные?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ura.news
Кому предлагают высокие зарплаты в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что составлен перечень профессий с наиболее высокой зарплатой в СПб. Лидерами рейтинга оказались директора по it-технологиям – этим специалистам готовы платить 300 тыс. руб.

Далее идут продакт-аналитики и руководители юридических отделов – им предлагают зарплату в 175 тыс. руб. Еще в топ самых высокооплачиваемых профессий вошли начальник отдела продаж – 161 тыс. руб., а также директор по кадрам, техдиректор и главный инженер проекта – их зарплаты 150 тыс. руб.

Меньше всего предлагают уборщикам, воспитателям и няням – их зарплаты в районе 45 тыс. руб. Аниматорам готовы платить чуть больше – 50 тыс. руб. Зарплата диспетчеров – 60 тыс. руб. При анализе учитывались вакансии, размещенные на сайтах и досках объявления Петербурга.

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