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Питерец.ру » Общество » Какие профессии самые переоцененные?

Какие профессии самые переоцененные?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Представители каких профессий получают незаслуженно много?

Привычка считать чужие деньги – распространенное явление для многих россиян. Таким людям не дают покоя чужие зарплаты. Они возмущаются, почему кто-то получает слишком много. Отчасти подобные недовольства логичны и объективны. Некоторые же из них лежат в плоскости банальной зависти.

«Питерец.ру» сообщает, что был составлен рейтинг самых переоцененных профессий. При его формировании учитывалось мнение 1600 человек из разных регионов. Лидерами этого списка оказались политики и депутаты. 22% россиян считают их зарплаты необоснованно высокими. Второе место заняли чиновники, третье – топ-менеджеры.

Еще в группе лидеров оказались футболисты, программисты, артисты и любые менеджеры. Кроме того, людям не нравятся высокие зарплаты блогеров. В этом перечне также фигурируют банкиры, риелторы, психологи, стоматологи, юристы, коучи и другие. Лишь 4% опрошенных считают, что переоцененных профессий нет.

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