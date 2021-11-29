Какие профессии самые переоцененные?

Привычка считать чужие деньги – распространенное явление для многих россиян. Таким людям не дают покоя чужие зарплаты. Они возмущаются, почему кто-то получает слишком много. Отчасти подобные недовольства логичны и объективны. Некоторые же из них лежат в плоскости банальной зависти.

«Питерец.ру» сообщает, что был составлен рейтинг самых переоцененных профессий. При его формировании учитывалось мнение 1600 человек из разных регионов. Лидерами этого списка оказались политики и депутаты. 22% россиян считают их зарплаты необоснованно высокими. Второе место заняли чиновники, третье – топ-менеджеры.

Еще в группе лидеров оказались футболисты, программисты, артисты и любые менеджеры. Кроме того, людям не нравятся высокие зарплаты блогеров. В этом перечне также фигурируют банкиры, риелторы, психологи, стоматологи, юристы, коучи и другие. Лишь 4% опрошенных считают, что переоцененных профессий нет.