Куда пойдут бюджетные средства?

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге планируют в 2025 году потратить 1,248 трлн. руб. бюджетных средств. На что именно пойдут эти деньги? По имеющимся данным, они будут распределены между 18 государственными программами.

При этом наибольшие расходы предусмотрены на образование, здравоохранение и транспорт. Первое направление включает в себя детские сады, школы, колледжи, книги и оборудование – на это выделено почти 235 млрд. руб.

Затраты на здравоохранение в основном связаны с вакцинацией, бесплатными препаратами и медоборудованием – они превышают 173 млрд. руб. На развитие системы транспорта пойдет 171 млрд. руб.

В дальнейшем эти параметры могут корректироваться. Конкретные показатели утвердят осенью текущего года.