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Питерец.ру » Экономика » Очередники продолжают получать квартиры

Очередники продолжают получать квартиры

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге выделено 20 млрд. руб. на улучшение жилищных условий

«Питерец.ру» отмечает, что реализация социальных программ – одно из главных направлений в деятельности городского правительства. В частности, Смольный уделяет внимание жилищному вопросу.

Так, в 2024 году примерно 3,5 тыс. семьям уже выделили деньги на покупку квартир. Речь идет о многодетных и семьях с инвалидами, а также о расселяемых жителях коммуналок. Пока на эти цели потрачено 12,5 млрд. руб. Всего же город выделил 20,7 млрд. руб. Из них 9,6 млрд. руб. пойдут на помощь семьям с тремя и более детьми.

В настоящий момент выплаты на приобретения жилья получены 60% семей, попавших в жилплан текущего года. В Смольном делают все возможное, чтобы действующие программы были реализованы. Так что полагающиеся выплаты получат и остальные.


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