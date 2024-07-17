Очередники продолжают получать квартиры

«Питерец.ру» отмечает, что реализация социальных программ – одно из главных направлений в деятельности городского правительства. В частности, Смольный уделяет внимание жилищному вопросу.

Так, в 2024 году примерно 3,5 тыс. семьям уже выделили деньги на покупку квартир. Речь идет о многодетных и семьях с инвалидами, а также о расселяемых жителях коммуналок. Пока на эти цели потрачено 12,5 млрд. руб. Всего же город выделил 20,7 млрд. руб. Из них 9,6 млрд. руб. пойдут на помощь семьям с тремя и более детьми.

В настоящий момент выплаты на приобретения жилья получены 60% семей, попавших в жилплан текущего года. В Смольном делают все возможное, чтобы действующие программы были реализованы. Так что полагающиеся выплаты получат и остальные.



