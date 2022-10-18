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Питерец.ру » Экономика » На реконструкцию и содержание снегоплавильных пунктов в Петербурге планируют направить 219,6 млн рублей

На реконструкцию и содержание снегоплавильных пунктов в Петербурге планируют направить 219,6 млн рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
На реконструкцию и содержание снегоплавильных пунктов в Петербурге планируют направить 219,6 млн рублей

На очередном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды депутатам был представлен бюджет профильных комитетов на 2023 год  и на плановый период 2024-2025 годов. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, Жилищный комитет и Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитались, как будут распределены расходы города.

Традиционно значимыми остаются вопросы содержания снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Снежные зимы прошлых лет показали, что объемы финансирования на эти нужды должны быть рассчитаны особенно тщательно. Предусмотренный Комитетом по энергетике бюджет на 2023 год в размере 219,6 млн руб., рассчитанный на реконструкцию и содержание 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, должен помочь городу справиться с большими объемами снега.

По словам заместителя председателя Комитета по энергетике Игоря Денисова, для развития инженерно-энергетического комплекса города в следующем году планируется выделить 26,7 млрд руб., включая 18,6 млрд руб. на реализацию Адресной инвестиционной программы. По сравнению с 2022 годом расходы на реализацию АИП увеличились более чем на 5 млрд руб.

Важно отметить, что объемы финансирования на развитие и функционирование систем газоснабжения Петербурга выросли более чем на 1,3 млрд руб. Для сравнения, в 2022 году они составляли 154 млн руб., а в 2023 году бюджет увеличился до 1,5 млрд руб. Такой скачок, как объяснил Игорь Денисов, вызван, в том числе, необходимостью выполнения Поручений Президента Российской Федерации о догазификации регионов.

Для обеспечения доступным жильем жителей города, по информации Жилищного комитета, бюджетом на 2023 год предусмотрены расходы в размере более 19 млрд руб. Первый заместитель председателя Жилищного комитета Роман Канивцов подчеркнул, что эти средства позволят в следующем году улучшить жилищные условия 5193 семьям.

Постоянной статьей расходов остается замена лифтов и лифтового оборудования. По информации комитета, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге превышен срок эксплуатации 7,5 тысяч лифтов в многоквартирных домах. Замена 1,5 тыс. лифтов в год в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах, как прогнозирует Жилищный комитет, позволит существенно снизить эксплуатационные риски. В бюджете Санкт-Петербурга на эти нужды предусмотрены субсидии на 2023-2025 годы в размере 6 млрд руб. ежегодно.

Острой проблемой для жителей города остается качественная и своевременная уборка внутриквартальных территорий. По информации Жилищного комитета, в 2022 году уже  заключены контракты на сумму более 3 млрд руб. – эти средства были выделены на поставку техники, прицепного и навесного оборудования. На эти же цели в бюджете 2023 года предусмотрено еще 950 млн рублей, на которые, в том числе, планируется приобрести порядка 1000 комплектов малой механизации для уборки пешеходных зон.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Орлов отметил, что основной объем расходов профильного комитета в следующем году будет направлен на работы по содержанию автомобильных дорог: финансирование составит более 14 млрд руб. При этом, расходы на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог предусмотрены в объеме 3,8 млрд руб.

Также существенный объем финансирования Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга направит на реализацию мероприятий проекта «Комфортная городская среда» – это не менее 8,5 млрд руб., часть из которых планируется перераспределить в администрации районов Санкт-Петербурга для проведения соответствующих работ. На содержание и ремонт территорий зеленых насаждений, а также на компенсационное озеленение планируется потратить более 3 млрд руб.

Источник: ЗАКС
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